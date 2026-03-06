El Colegio de Abogados de Málaga ha dedicado la programación del mes de marzo a la igualdad y al reconocimiento del papel de la mujer en la abogacía y en la sociedad, dentro de las actividades organizadas con motivo del 250 aniversario de la institución.

La agenda incluye diversas iniciativas culturales, sociales y profesionales destinadas a visibilizar la contribución de las mujeres al ámbito jurídico, reconocer a quienes abrieron camino en la profesión y seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.

Concierto solidario “Voces con Corazón”

La primera actividad tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 19:30 horas en la sede del Colegio con el concierto solidario “Voces con Corazón”, en el que participarán el Coro del Colegio de Abogados “José Luis Rueda Peña” y el coro del Colegio de Abogados de París “Les Maîtres Chanteurs”.

El evento tendrá además un carácter solidario, ya que se celebrará en apoyo a la asociación AMAMA, invitando a los asistentes a colaborar mediante donativos voluntarios.

Acto por el Día Internacional de la Mujer

La programación continuará el 9 de marzo a las 17:00 horas con un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer dedicado a recordar y dar voz a mujeres que han dejado huella en la historia.

Durante el encuentro se leerán textos y testimonios que reflejan su contribución en distintos ámbitos, con el objetivo de rendir homenaje a su legado y generar un espacio de inspiración colectiva.

Presentación de la Sala Respira

El calendario de actividades culminará el 25 de marzo con la presentación de la Sala Respira, un nuevo espacio impulsado por el Colegio dedicado al bienestar y a la gestión del estrés en el ejercicio de la abogacía.

Este recurso contará con talleres y actividades prácticas orientadas a ofrecer herramientas útiles para afrontar las situaciones de alta exigencia que con frecuencia acompañan a la profesión.

Estas iniciativas forman parte del programa especial del 250 aniversario del Colegio de Abogados de Málaga, que a lo largo del año combina actos culturales, académicos y sociales bajo el lema “Orgullo de Abogacía malagueña”, con el objetivo de reforzar el vínculo de la institución con la sociedad.