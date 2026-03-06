El Ayuntamiento y el propietario han llegado a un acuerdo para el uso de este espacio, en la barriada de Cortijo Molina, para su uso con motivo de este espectáculo en el Edificio de Promoción de El Peñón este domingo, 8 de marzo, a las 18.30 horas

Las personas que asistan al espectáculo ‘Credo’, de Cantores de Híspalis, este domingo a las 18.30 horas podrán hacer uso de un aparcamiento provisional en el Cortijo Molina, a pocos metros del lugar del concierto: el Edificio de Promoción de la barriada de El Peñón. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el propietario del recinto, que lo ha cedido por este motivo. Se encuentra en la entrada a Cortijo Molina, en la siguiente ubicación: https://maps.app.goo.gl/q8io3XJdtHz6vwH77

El objetivo es facilitar el desplazamiento de los espectadores que acudirán al espectáculo, así como minimizar las molestias a los residentes en la zona.

SOBRE ‘CREDO’

Con ‘Credo’, los Cantores de Híspalis vuelven al municipio seis años después de su anterior gira. Se trata de un grupo referente de la la música cofrade contemporánea y pioneros en llevar las raíces andaluzas a los grandes escenarios.

Su repertorio, profundamente vinculado a la religiosidad popular, se enriquece en esta ocasión con colaboraciones excepcionales que elevan la propuesta artística a un nuevo nivel. ‘Credo’, que se completa con un cuidado montaje audiovisual, es una declaración de fe escénica, que emociona tanto al creyente como al amante de la cultura, y que reivindica la vigencia artística de nuestras tradiciones más profundas.

Su objetivo no es solo conmover, sino también dignificar la herencia. En este evento participarán la Agrupación Musical La Pasión de Linares, el saetero Manuel Cuevas, M. Ángeles Cruzado, y el pregonero Enrique Casellas.

Más información y venta de entradas:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/evento/credo-cantores-de-hispalis-en-alhaurin-de-la-torre