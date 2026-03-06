(Nota de Prensa de PSOE Alhaurín de la Torre) Los socialistas condenan una nueva agresión a profesionales de la sanidad pública en el municipio



La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que refuerce la vigilancia en el centro de salud del municipio tras una nueva agresión a profesionales de la sanidad pública registrada en la localidad.

Alba ha recordado que el Sindicato Médico ha denunciado ya seis agresiones en lo que va de año. “El Gobierno de Juanma Moreno tiene que adoptar medidas para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios que trabajan en el centro de salud de Alhaurín de la Torre”, ha asegurado.

“Es inadmisible la violencia verbal y física contra los profesionales de la sanidad pública. La Junta tiene que adoptar medidas para proteger a nuestros médicos y enfermeros”, ha añadido.

La responsable socialista ha señalado que estas agresiones son “una nueva muestra del abandono que sufre la sanidad en Alhaurín de la Torre”, con falta de médicos de familia y pediatras y promesas incumplidas como la segunda ambulancia o la construcción de un segundo centro de salud.

