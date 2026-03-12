La jornada de paros parciales ha mantenido únicamente los servicios mínimos del 50% establecidos por la Junta de Andalucía

La huelga convocada este jueves en Metro Málaga ha registrado, según el comité de empresa y el sindicato CCOO, un seguimiento total por parte de la plantilla, funcionando únicamente los servicios mínimos del 50% fijados por la Junta de Andalucía.

Desde la representación sindical califican la movilización como un “éxito rotundo”, al considerar que la totalidad de los trabajadores habría secundado los paros parciales convocados en defensa de sus reivindicaciones laborales.

El conflicto laboral se produce tras meses de negociaciones sin acuerdo entre la empresa concesionaria del servicio y la plantilla. Según CCOO, se han celebrado trece reuniones y una mediación en el SERCLA, sin que se haya alcanzado un consenso sobre el convenio colectivo.

Entre las demandas de los trabajadores se encuentran la equiparación salarial con otros metros del sector, la garantía del poder adquisitivo vinculado al IPC, la regulación de la conducción continuada, la posibilidad de jubilación anticipada y la adaptación de puestos de trabajo para quienes pierdan facultades físicas.

El comité de empresa ha solicitado a la Junta de Andalucía y a la dirección de Metro Málaga que intervengan para desbloquear el conflicto y retomar la negociación.

Además, los representantes de los trabajadores han pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y han advertido de que podrían mantenerse nuevas movilizaciones durante la Semana Santa si no hay avances en las conversaciones.

Como próxima acción, el comité ha convocado nuevos paros parciales el 20 de marzo entre las 19:00 y las 21:00 horas.