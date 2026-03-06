El Ayuntamiento, a través del Área de Cultura, y La Platea colaboran con Asfoalh (Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre) en esta tercera edición. El plazo de inscripciones se abre el 16 de marzo. El ganador recibirá 300 €, el segundo 200 € y el tercero 100 €

La Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh) en colaboración con el Área de Cultura, el Centro Cultural La Platea, Eme de Mar y la Federación Andaluza de Fotografía ha organizado la tercera edición de su Concurso Fotográfico ‘Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026’. El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; y el presidente de Asfoalh, Juan José Ortiz, presentaron la cita.

Se trata de una iniciativa impulsada por esta asociación con la finalidad de fomentar la creatividad, apoyar el trabajo fotográfico y difundir la Semana Santa local y sus procesiones. En esta ocasión, se repartirán 600 euros en premios y nuevamente se organizará una exposición en La Platea con las 20 imágenes finalistas. La organización espera de nuevo una gran participación y un gran nivel. El año pasado fueron más de medio centenar de participantes y unas 90 fotografías las que se presentaron al concurso.

El concejal de Cultura ha felicitado a Asfoalh su trabajo y ha querido destacar la importancia de este concurso por lo que supone para la difusión de la cultura y el patrimonio de Alhaurín de la Torre, por la fusión del arte con la tradición y por la “riqueza” y la “variedad” de miradas que aportan los diferentes fotógrafos que participan. El presidente de Asfoalh ha agradecido el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento, que ha calificado de “inestimable”.

BASES DEL CONCURSO

Podrá participar cualquier persona mayor de edad que resida en España, sea profesional o aficionado a la fotografía, tomándose las imágenes en la Semana Santa del municipio desde el Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril, incluyendo en ellas elementos o indicios reconocibles de la localidad.

La inscripción es totalmente gratuita y es imprescindible registrarse previamente a través de un código QR que aparece en la web de la asociación www.asfoalh.com y en el cartel promocional entre las 00 horas del 16 de marzo y las 23:59 horas del sábado, 4 de abril. A las personas registradas les llegará un correo electrónico con la aceptación de su inscripción, instrucciones y un número de participación que le identificará durante el concurso.

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, de las que será autor y propietario de todos los derechos. Las imágenes deberán conservar los datos EXIFT y estarán libres de cualquier tipo de marca de agua, firma o identificación y no podrán ser difundidas ni publicadas en ningún medio hasta después del fallo firme del jurado. Todas las bases se pueden consultar en la misma web de Asfoalh y en sus redes sociales.

Se admiten fotografías en color, blanco y negro y virados y no se permitirán imágenes, ni partes de ella, generadas por Inteligencia Artificial. Sí se permiten modificaciones tales como recortar o girar la fotografía, ajustes de curvas o niveles, eliminar manchas o ruido y dar enfoque a la imagen.

El jurado estará compuesto por un número impar de fotógrafos o artistas visuales de acreditada solvencia valorando la originalidad, creatividad, impacto visual, calidad formal y conceptual. El jurado seleccionará un máximo de 20 imágenes finalistas que serán impresas y objeto de una exposición y, de esta selección, saldrán las imágenes premiadas.

Los premios son los siguientes: 300 euros para el primero, 200 para el segundo y 100 para el tercero junto a un diploma acreditativo para los tres. No podrá recaer más de un premio en una misma persona y la entrega de los mismos será el jueves, 30 de abril, a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural y de Artes La Platea, donde se realizará la exposición con las veinte imágenes finalistas.