La Casa de la Juventud albergará al equipo médico y de enfermería del SAS en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

MÁS INFORMACIÓN:

Alhaurín de la Torre acogerá los próximos días 9, 10 y 11 de marzo una nueva campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento, que tendrá lugar en el edificio de la Casa de la Juventud.

Durante estas tres jornadas, los vecinos y vecinas que deseen participar podrán acudir en el horario habitual de atención al público: de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde. El objetivo de esta iniciativa es reforzar las reservas de sangre en la provincia y garantizar el suministro necesario para atender a los hospitales y centros sanitarios.

Estas campañas se desarrollan en el municipio aproximadamente cada tres meses y suelen contar con una notable respuesta por parte de la ciudadanía de Alhaurín de la Torre, que demuestra una vez más su compromiso solidario con este tipo de iniciativas. Gracias a la participación de los donantes, es posible mantener las reservas necesarias para afrontar intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de urgencia.

Desde el Centro de Transfusión recuerdan que donar sangre es un gesto sencillo, seguro y que apenas lleva unos minutos, pero que resulta de vital importancia, ya que cada donación puede ayudar a salvar la vida de varias personas. Por este motivo, animan a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos a participar en esta nueva convocatoria.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre los requisitos para donar y sobre el proceso de donación en la página web www.donantesmalaga.org.