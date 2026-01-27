El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, dependiente de la Diputación de Málaga, ha llevado a cabo hasta el momento siete intervenciones como consecuencia del temporal de viento que afecta a distintos puntos de la provincia.

Las actuaciones se han centrado principalmente en la retirada de elementos con riesgo de caída, como postes, techos de uralita, carteles y cables, con intervenciones registradas en Ronda, Rincón de la Victoria, Torremolinos (dos actuaciones), Estepona, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

Por otro lado, la crecida del río Almarchal ha provocado la inundación del badén de la carretera MA-8302, en el punto kilométrico 10+200, en el acceso a Genalguacil, motivo por el cual se ha dado aviso a la DGT para proceder al corte de la vía.

Asimismo, se han producido desprendimientos de rocas sobre la calzada en las carreteras MA-8301, de Estepona a Jubrique, y MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera. Ante esta situación, los equipos de conservación de la Diputación se están desplazando a ambos puntos para proceder a la retirada del material y restablecer la seguridad vial.