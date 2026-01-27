El Gobierno andaluz acepta la petición de la hermandad malagueña para dar nombre al futuro complejo sanitario, en cuya construcción se van a invertir 543 millones de euros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la primera piedra del nuevo hospital de Málaga se colocará de forma inminente, «en pocas semanas», en lo que supondrá el inicio de las obras de un complejo sanitario que se denominará, como también ha avanzado, ‘Virgen de la Esperanza’, tras aceptar el Gobierno andaluz la petición formulada por la Hermandad del Paso y la Esperanza de la capital malagueña.

Así lo ha confirmado Moreno tras mantener una reunión con el Hermano Mayor de la corporación, Sergio Morales, en un encuentro en el que la hermandad ha expuesto con detalle su propuesta para que el futuro nuevo hospital de Málaga llevase el nombre de Hospital Virgen de la Esperanza, para la que han estado recabando apoyos durante los tres últimos años entre toda la sociedad malagueña.

El futuro hospital Virgen de la Esperanza va a suponer una inversión de 543 millones de euros, y estará dotado con 815 habitaciones, 48 quirófanos, 158 salas para especialidades médicas y, además, un área de docencia e investigación: «No hay en Andalucía una obra más importante, en términos económicos y sanitarios. Una infraestructura cuyas obras estarán acompañadas por las del metro, que llegará hasta ella».

La elección del nombre definitivo del nuevo hospital permitirá que toda la rotulación que se utilizará para determinar e indicar el inminente inicio de las obras de la infraestructura incluya ya el citado nombre, ‘Hospital Virgen de la Esperanza’ de Málaga.