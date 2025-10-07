La salida será un año más desde Viñagrande a las 10.00 y los participantes recorrerán las calles de Alhaurín de la Torre para recaudar fondos. Ya se pueden adquirir camisetas, gorras y demás material en la Casa de la Juventud y en el Centro Social de la barriada

La tradicional marcha solidaria contra el cáncer vuelve a su cita con Alhaurín de la Torre el próximo domingo 19 de octubre a las 10 de la mañana. La misma ha sido presentada en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñagrande que es la encargada de organizarlo, Jesús Morales, y la edil del Área de Juventud, Iraya Villalba, entre otras voluntarias y colaboradores en la iniciativa.

La salida está prevista a las 10 de la mañana desde el Centro Social de Viñagrande y recorrerá la Avenida de Viñagrande, Avenida de San Francisco, Calle Juan Carlos I, Plaza de San Sebastián y Calle Málaga hasta la Plaza de la Concepción, delante de la Parroquia de San Sebastián, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto y la suelta de globos.

Con el lema ‘Tod@s unid@s contra el cáncer’, se podrá adquirir las camisetas rosas solidarias que se lucen en la marcha por un donativo de 5€. Este año también se pueden conseguir mochilas por un precio de 2€ o gorras por un donativo de 3€, o elegir el pack de camiseta, mochila y gorra por un precio de 8€. Se pueden recoger en la Casa de la Juventud de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas y por las tardes de lunes a jueves en el Centro Social de Viñagrande de 16 a 18:30 horas. Todo lo recaudado estará destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.