La edición n° 52 del emblemático festival ha llenado un auditorio que ha reunido un talentoso elenco encabezado por Crespo Zapata, Antonio Reyes, María Terremoto y Reyes Carrasco. Emotivo homenaje al veterano presentador Gonzalo Rojo

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El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón ha sido escenario un año más de una de las citas flamencas más reconocidas y prestigiosas de todo el país como es el Festival Flamenco Torre del Cante, que ha cumplido su quincuagésima segunda edición consolidado como una auténtico referente para todos los artistas flamencos y los amantes del género. Organizado por la Peña Flamenca que lleva su nombre en colaboración con el Área de Grandes Eventos y que Actividades en El Portón, ha conseguido llenar el aforo y que el público haya disfrutado de una espectacular velada en una noche plenamente veraniega.

Con la presentación una vez más del mítico Gonzalo Rojo, acompañado del edil de Cultura, Manuel López, esta edición ha reunido a un cartel de auténtico lujo con Antonio Reyes, Crespo Zapata, María Terremoto, Reyes Carrasco, Raquel Salas y el baile a cargo de Luisa Palicio.

La noche la ha abierto la ganadora de la última edición del concurso ‘Mirando a la Torre’, Raquel Salas, que ha demostrado por qué se ganó un hueco en este festival. Seguidamente, han actuado el cantaor gaditano Antonio Reyes, que ya ha pisado anteriormente este festival; el hijo del recordado cantaor El Cabrero Crespo Zapata, que sí que ha actuado por primera vez en un festival en el que su padre tantas veces actuó; la joven promesa del cante María Terremoto, proveniente de una importante saga flamenca de Jerez de la Frontera; Reyes Carrasco con un gran currículum a sus espaldas y que ha contado con la colaboración de María José Carrasco; y el baile de Luisa Palicio, acompañada por el cante de Manuel de la Nina y por Jesús Rodríguez a la guitarra.

Los guitarristas que han acompañado a los artistas han sido Nono Núñez, Manuel Herrera, Nono Jero, Rubén Lara y Mané Ortega.

El alcalde, Joaquín Villanova, no ha querido perderse el recital acompañado por el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, así como otros miembros de la Corporación Municipal. El presidente de la Peña Flamenca Torre del Cante, Antonio Sánchez Montero, ha estado arropado por su directiva y numerosos peñistas en esta noche tan especial para ellos.

Gonzalo Rojo, presentador de cincuenta y una de las cincuenta y dos ediciones del festival, ha sido homenajeado por el Ayuntamiento y la Peña Flamenca al ser este su último año como presentador de la Torre del Cante por decisión propia al estar a las puertas de cumplir los 90 años.

El Ayuntamiento le ha entregado la Medalla de Oro de la Villa, que ha recibido con gran emoción y sorpresa como reconocimiento a su trayectoria en el mundo del periodismo y el flamenco y por ser la voz de este festival en la casi totalidad de sus ediciones.

El alcalde ha destacado la evolución y trayectoria del festival que le ha valido ser «el mejor de toda Andalucía y el más reconocido» y ha destacado la variedad de estilos en el cartel de esta edición, en la que se ha recordado especialmente a Fosforito y El Cabrero, ambos cantaores fallecidos en este último año.