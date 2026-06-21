El servicio especial estará operativo del 22 de junio al 8 de septiembre y facilitará el acceso a la playa de La Carihuela

Los vecinos de Cártama y Alhaurín de la Torre volverán a contar este verano con una de las conexiones más demandadas para desplazarse cómodamente hasta la costa. La Línea de la Playa M-140 retomará su servicio entre ambos municipios y Torremolinos desde el próximo 22 de junio y hasta el 8 de septiembre de 2026.

Este servicio, gestionado por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y operado por Avanza, permite llegar directamente hasta la zona de La Carihuela, ofreciendo una alternativa cómoda, económica y sostenible para disfrutar de las playas de la Costa del Sol sin necesidad de utilizar vehículo particular.

La línea realizará salidas diarias desde Estación de Cártama, atravesando distintos núcleos de población de Cártama y Alhaurín de la Torre, incluyendo paradas en puntos como Pueblo Nuevo, Cruz Roja, Doña Ana, Venta Cuatro Vientos, El Peñón, Viñagrande, Platero, El Pájaro, Fuensanguínea, Cortijos del Sol y El Lagar, antes de llegar a Torremolinos.

Horarios de verano

La M-140 funcionará de lunes a sábado con varias expediciones de ida y vuelta, mientras que los domingos y festivos también contará con servicios específicos adaptados a la demanda estival.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de consultar la ubicación del autobús en tiempo real mediante el código QR habilitado por la compañía operadora.

Tarifas asequibles

Los usuarios podrán utilizar tanto billete sencillo como la tarjeta monedero del Consorcio de Transportes, beneficiándose de tarifas reducidas para los desplazamientos estivales.

Con esta iniciativa se busca fomentar la movilidad sostenible y facilitar el acceso a las playas de Torremolinos a cientos de vecinos del Valle del Guadalhorce durante los meses de mayor afluencia turística.

El servicio permanecerá operativo hasta el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el final de la temporada alta de verano.