El pasado lunes, la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid acogió la IV edición de la Gala AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que coronó a los mejores futbolistas de la pasada campaña. Si algo hace especiales estos galardones es que son los propios y propias futbolistas los que eligen a los compañeros que consideran mejores.

La gala premió, como cada edición, a los mejores de cada categoría, incluidos los 18 grupos de Tercera Federación en categoría masculina y los dos de Segunda Federación en categoría femenina. Hubo premios también para los máximos goleadores y los porteros menos goleados de las diferentes categorías del fútbol español.

Y el premiado como el mejor del Grupo 4 de Segunda Federación, fue el alhaurino Fran Castillo, uno de los artífices del ascenso del Juventud Torremolinos a 1ª RFEF, que con 17 goles y 7 asistencias ya había sido reconocido con el Balón de Oro de la categoría.

¡Enhorabuena!

Francisco Castillo Viñolo (Alhaurín de la Torre, Málaga, 1997) es un futbolista diestro de 28 años. Con claro perfil ofensivo, puede jugar como mediocentro o mediapunta. Fran se formó en las categorías inferiores del Málaga CF. Tras ser fichado para el segundo equipo del Albacete Balompié y jugar posteriormente una temporada en el CD Alhaurino, Castillo firmó por el Juventud de Torremolinos, donde ha jugado las tres últimas temporadas. En junio, anunció su fichaje por la U.D. Ibiza, equipo que tenía como objetivo volver a la Segunda División.

Justo antes del comienzo liguero, Castillo sufrió unas molestias musculares que lo han tenido apartado del equipo varias jornadas, llegando a debutar finalmente en la jornada nueve. Desgraciadamente, la U.D. Ibiza no atraviesa su mejor momento, y es que en los 11 partidos que ha disputado, tan sólo ha podido sumar 13 puntos, por lo que se encuentra en decimoquinta posición a la espera de que Fran Castillo haga su magia.