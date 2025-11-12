El regidor anticipa la puesta en servicio de esta decisiva comunicación viaria desde el cruce de Santa Clara hasta gran la rotonda de Cortijo Blanco durante la retransmisión del veterano programa de radio ‘Hoy por hoy Málaga’ de la Cadena SER

El veterano programa radiofónico ‘Hoy por hoy Málaga’, de la cadena SER, ha sido testigo este mediodía de un importante anuncio por parte del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova: el próximo 24 de noviembre, lunes, a las cuatro y media de la tarde, será inaugurado -y, a continuación, puesto en servicio- el nuevo acceso a la A-7 Málaga-Costa del Sol (conocida como Hiperronda), que enlaza la salida norte de la urbanización Santa Clara con la recién construida gran rotonda de Cortijo Blanco-Arroyo Ramírez, aprovechando el trazado de un tramo de la antigua carretera cerrado en 2011.

Se trata de una decisiva mejora de las comunicaciones viarias de Alhaurín de la Torre, al permitir el entronque del sector sur-sureste de la localidad con la carretera A-7052 entre Cártama y Churriana y su conexión directa con la A-7 o Hiperronda, lo que permitirá reducir los atascos en horas punta.

La retransmisión en directo de este espacio ha tenido como escenario el Salón de Actos del Centro Cultural Vicente Aleixandre, en una edición especial centrada en el presente y el futuro de Alhaurín de la Torre. Durante la emisión, el regidor ha repasado los principales proyectos y retos que marcarán la hoja de ruta del Ayuntamiento en los próximos años. En su intervención, ha abordado cuestiones clave como la movilidad, la vivienda, las infraestructuras, la agricultura, la gestión del agua y el emprendimiento, destacando la apuesta del municipio por un desarrollo sostenible y equilibrado.

“El futuro de Alhaurín pasa por seguir creciendo con sentido común y con buena planificación, apostando por la innovación, la sostenibilidad y, sobre todo, por nuestra gente, que es lo mejor que tenemos, y manteniendo la calidad de vida y de los servicios públicos locales”, ha subrayado el regidor durante su entrevista.

El programa, conducido por Esther Luque e Isabel Ladrón de Guevara, ha contado además con la participación de varios invitados, que han compartido sus experiencias y puntos de vista sobre la evolución del municipio. Han acudido: Antonio Vázquez Olmedo, fundador y director-gerente de Grupo AVO; Manolo Sarria, artista, cómico, presentador e Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre; Francisco Torres, agricultor; Jaime Zaldúa, abogado de la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce en representación de los regantes; Víctor García, empresario y fundador de Play In Colors; Luis Pino, representante de Pinbro Games (proyectos forjados en el Vivero Municipal de Empresas), y la violinista Pilar Campos, ‘Atenea’, que ha cerrado el espacio con una aplaudida actuación versionando un tema del último álbum de Rosalía.

Con esta emisión especial, la Cadena SER ha querido poner en valor la dinámica social, económica y cultural de Alhaurín de la Torre, reafirmando su papel como uno de los municipios más activos y con mayor proyección de la provincia de Málaga.