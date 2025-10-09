El acto ha reunido a numerosas personas, artistas y gente del mundo de la cultura. La muestra, de gran calidad, puede visitarse hasta final de año en la Sala Vicente Llinares

MÁS INFORMACIÓN:

La Finca Municipal El Portón, y en concreto la Sala Vicente Llinares, ha acogido la tarde de este jueves la inauguración de la exposición pictórica ‘La piel del alma: dos miradas de mujer’, a cargo de las artistas Larisa Sarria y Ana Ortiz.

La cita ha reunido a decenas de personas que se han acercado a conocer la muestra y disfrutar con el acto que ha contado con la intervención de otros representantes del mundo de la cultura como los poetas Rafael Ballesteros, Francisco Lomas, Aurora Gámez y Pedro J. Plaza, y la actuación musical de un dúo de jazz junto a la presencia del pintor Francisco Trigueros.

La exposición ha sido inaugurada por las propias artistas junto al alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García; otros ediles de la Corporación Municipal.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de diciembre, ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de dos estilos y sensibilidades bien diferentes que, sin embargo, confluyen en una misma visión sobre el arte y la identidad femenina.

En palabras de José Sarria, presentador del acto, “es una exposición que busca dar esperanza y sentido a lo que ha acompañado a la humanidad en toda su existencia”. También la ha calificado “como un acto de amor hacia la belleza con más ternura para creer que la razón humanan sigue siendo el mejor antídoto contra la oscuridad”.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado el talento de las dos artistas y ha puesto en valor la necesidad de seguir apostando por una cultura alhaurina fuerte y potente y qué mejor manera de hacerlo a través de referentes culturales como «estas dos mujeres valientes y decididas» que han plasmado todo su arte en las distintas obras que conforman la muestra con la que “estamos encantados”.

Larisa Sarria ha donado una de sus obras a la asociación Grupo Girasoles para que sea subastada y obtener un donativo para su labor en lucha por la investigación del cáncer pediátrico.