El espectáculo combina música en directo, coreografías y estética inspirada en el fenómeno musical coreano

El musical “Las Guerreras K-Pop”, uno de los espectáculos familiares que está recorriendo distintos escenarios de España, llegará el sábado 21 de marzo al Palacio de Congresos de Marbella, donde ofrecerá una única función prevista a las 17:30 horas.

El evento forma parte de la gira nacional organizada por Piturda Eventos, empresa especializada en la gestión y promoción de espectáculos que está llevando este montaje por teatros, auditorios y espacios escénicos de todo el país.

“Las Guerreras K-Pop” es un musical de gran formato dirigido especialmente al público familiar e infantil, que combina música en directo, coreografías de alto nivel y una estética inspirada en el fenómeno cultural del K-Pop, uno de los movimientos musicales más influyentes a nivel mundial en la actualidad.

El espectáculo presenta una historia dinámica y participativa que invita al público a cantar, bailar y disfrutar durante toda la función, convirtiéndose en una propuesta escénica pensada para conectar con los espectadores más jóvenes.

La producción ya ha cosechado una gran acogida en distintas ciudades españolas, donde ha logrado reunir a numerosas familias en sus diferentes representaciones.

Desde Piturda Eventos, que cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en la promoción de espectáculos, destacan la importancia de incluir a Andalucía dentro de las grandes giras nacionales de producciones familiares y musicales.

Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Giglon.

Datos del espectáculo