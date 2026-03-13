El Ayuntamiento aprueba por unanimidad una propuesta por la que se pide a la Junta a resolver “con la máxima urgencia” el expediente abierto y se solicita su cierre si se acredita cualquier incumplimiento, especialmente en materia de contaminación acústica

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo una propuesta en referencia a la situación de la cancha de tiro del Club de Jarapalo, en la que se exige a la Junta de Andalucía a “resolver con la máxima urgencia las alegaciones presentadas en el expediente” que afecta a esta instalación.

Además, en el texto se manifiesta “el compromiso firme del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de solicitar el cierre inmediato de la instalación si se acredita cualquier incumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de contaminación acústica”.

La propuesta, presentada por el Partido Socialista, ha sido consensuada con el resto de grupos y ha recibido el voto favorable del PP, Vox y Con Andalucía. En la misma se reafirma el “compromiso” del Consistorio con la “defensa del bienestar de los vecinos, el cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica”, así como la necesidad de actuar “con responsabilidad, con firmeza y siempre del lado de la legalidad y del interés general del municipio”.

El alcalde, Joaquín Villanova, se ha mostrado confiado en que pronto se resolverá la situación y es partidario de llegar a una “solución práctica y ágil”, para satisfacción de los vecinos y que el conflicto “no se eternice”.