Las personas que realicen sus compras en los establecimientos colaboradores hasta el 19 de marzo podrán optar al sorteo de regalos. Habrá hasta 20 premios en juego. El objetivo es dinamizar e incentivar las compras y el consumo en los negocios de Alhaurín de la Torre

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado una nueva acción promocional con motivo del Día del Padre, una iniciativa destinada a dinamizar el consumo en los establecimientos del municipio y fidelizar a los clientes en fechas señaladas del calendario. La concejala de Comercio e Industria, María del Mar Martínez González, ha dado a conocer ña iniciativa, bajo el lema “Mi papá se lo merece…Porque lo digo yo y punto”, con el que se anima a los vecinos a realizar sus compras en los negocios locales.

Durante la presentación del nuevo cartel, la concejala destacó la importancia que tienen los comercios para la vida económica y social del municipio. En este sentido, recordó que los negocios locales “son una parte esencial del tejido de los pueblos” y subrayó la necesidad de apoyarles con las compras diarias para “contribuir a la generación de empleo y al mantenimiento de la actividad económica”.

La campaña contempla que todas aquellas personas que realicen compras en los establecimientos adheridos puedan participar en un sorteo a través de sus tickets de compra. Estos se depositarán en una urna y, posteriormente, se realizará un sorteo con 20 premios directos al azar, con regalos especialmente pensados para sorprender a los padres en su día. El sorteo se celebrará en las fechas posteriores al Día del Padre.

María del Mar Martínez hizo también un llamamiento a la ciudadanía para apostar por el comercio de proximidad y recordó que “comprar en los negocios del municipio contribuye a mantener la actividad en las calles y a fortalecer el tejido empresarial local”. En este sentido, agradeció a los vecinos que realizan el esfuerzo de comprar en Alhaurín de la Torre y defendió la importancia de “contar con un comercio vivo que permita encontrar todo lo necesario sin tener que desplazarse fuera del municipio”.

Más información sobre la campaña AQUÍ.