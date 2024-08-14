La popular barriada arrancará las fiestas con el pregón del profesor Javier de Luna y no faltarán el baile, la música y las degustaciones, además de la elección de las reinas y damas. Tendrán lugar en la pista polideportiva de calle María Flors Sirera.

Las barriadas de Pueblo Cortijo y Torresol se disponen a vivir un gran fin de semana con la celebración de su verbena, los próximos días 24 y 25 de agosto. Este evento anual, que suele congregar a numerosos vecinos de la zona y también a visitantes, promete dos días de entretenimiento y hermandad entre los distintos núcleos que conforman esa populosa área residencial. Las fiestas son organizadas por la Asociación de Vecinos de Pueblo Cortijo, con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y tendrán como escenario la pista polideportiva de la calle María Flors Sirera, situada en la parte alta de Torresol.

El programa festivo comenzará el sábado 24, a las ocho y media de la tarde, con la lectura del pregón a cargo del profesor Javier de Luna, una figura muy reconocida en la comunidad, quien dará inicio oficial a los festejos con un discurso cargado, a buen seguro, de emoción y recuerdos. Seguidamente, tendrán lugar numerosas actuaciones a cargo de Reme Cortés, profesora de baile del centro social de Pueblo Cortijo, y de varios de sus grupos.

Otra de las actividades programadas es la gala elección de las reinas y míster de las fiestas. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Fiestas y Turismo, serán los encargados de obsequiar a las personas galardonadas.

Las fiestas de Pueblo Cortijo-Torresol son una oportunidad única para disfrutar de una jornada de convivencia y buen ambiente entre los residentes e invitados, donde no faltarán las degustaciones gastronómicas ni la música, que incluye a un DJ. El presidente de la Asociación de Vecinos de Pueblo Cortijo, Andrés Soto, ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas para que acudan a estos días de fiesta, abiertas por supuesto a toda la ciudadanía de Alhaurín de la Torre y su entorno.

