Los trabajadores municipales acondicionan el recinto de cara a las celebraciones por Todos los Santos. Se están ejecutando arreglos en una de las tanatosalas y tareas de pintura, jardinería y fumigación. Se va a colocar un mosaico de homenaje a los operarios funerarios

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre lleva a cabo como cada año trabajos de mejora, mantenimiento y embellecimiento en el Parque Cementerio ‘Virgen del Carmen’, para que presente el mejor aspecto posible con motivo de las celebraciones por la festividad de Todos lo Santos y los Fieles Difuntos la próxima semana.

Por este motivo, el recinto permanecerá cerrado durante toda esta semana, del 20 al 27 de octubre, para facilitar las labores de los trabajadores municipales. Los equipos de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez se ocupan de estas tareas, que abarcan también reparaciones y limpieza.

En concreto, se acometen los arreglos de una de las tanatosalas, así como la pintura del suelo y de otros elementos del cementerio. También se van a realizar trabajos de desinfección y desinsectación, y de jardinería.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre el horario especial de apertura será de 8 de la mañana a nueve de la noche de forma ininterrumpida. El programa de actos el mismo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, comenzará a las 11.00 horas con el tradicional homenaje a las víctimas de la Guerra Civil en el monumento alusivo a las mismas.

En torno a las doce se ha previsto la inauguración de un mosaico de homenaje a todos los operarios que han pasado por el cementerio a lo largo de todos estos años, dedicado especialmente a los que ya no están entre nosotros. A las cinco de la tarde será el rezo del Santo Rosario en el patio de la capilla.