El acto tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, en la Biblioteca Municipal a las 18.30 horas. La también concejala de Rincón de la Victoria ha escrito la que es ya su cuarto libro, que tiene mucho de autobiografía y donde ofrece su punto de vista sobre varios temas

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ acogerá este viernes 24 de octubre a partir de las seis y media de la tarde la presentación del libro ‘Rocío Calderón 4.0. Historias de 1/2 vida y otras reflexiones’. En este libro, la autora, que es también concejala en Rincón de la Victoria, desarrolla una narrativa regada de autobiografía donde hace gala de su interés constante por ayudar a los demás.

Es una obra que transita entre el intimismo y la pluralidad. Un libro donde Rocío Calderón muestra su punto de vista sobre temas como el cáncer, la violencia machista, el amor, la amistad, la vida y el autismo.

En este cuarto libro Rocío Calderón retoma la polifonía y elige a todo un elenco de artistas para que la acompañen en este nuevo viaje literario. Junto al prologuista, José Manuel Seda, y su madrina, Charo Reina, una decena de artistas se suman a esta cuarta obra de Calderón para hablar del mundo que nos rodea, un mundo que con estas líneas, entre todos, hacen mucho mejor. El acto estará presentado por Inmaculada Díaz Cacheiro y contará con la participación de Eva García, Patricia Chamizo, Macarena Albarracín y Patricia Lamela.