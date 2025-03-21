El Ayuntamiento da luz verde a una modificación de créditos por valor de 3,7 millones que posibilitará acometer obras en calles e infraestructuras, la climatización del Pabellón Blas Infante, la instalación de luces LED en los estadios de El Pinar y Los Manantiales, más bebederos para jabalíes y otro plan contra el mosquito del virus del Nilo

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado una modificación de créditos para inyectar un total de 3.778.138,07 euros al Presupuesto del presente ejercicio 2025 que posibilitarán financiar varias inversiones, entre ellas obras en las vías públicas e infraestructuras en urbanizaciones y barriadas o mejoras en instalaciones deportivas, entre otras actuaciones.

La propuesta, presentada por el alcalde, Joaquín Villanova, ha recibido el voto favorable del grupo municipal del Partido Popular, mientras que el resto de concejales de la Corporación (PSOE, Vox y Con Andalucía) se han abstenido. Todos los créditos se financian íntegramente con cargo al remanente de Tesorería General.

Entre los proyectos que se dotan presupuestariamente destacan obras en las urbanizaciones Platero y El Lagar (IV Fase) por valor de medio millón de euros, la renovación del sistema de alumbrado con nuevas luces LED en los estadios de fútbol de Los Manantiales y El Pinar (36.300 euros y 75.697 euros respectivamente) o la climatización del Pabellón Blas Infante (169.400 €).

Cabe recordar que en este último pabellón también se aprobaron recientemente 141.000 euros para mejoras en la cubierta, la fachada y el parqué, dentro de la primera fase del plan de inversiones y reparaciones de daños por las lluvias .

Por otro lado, se destinan 540.000 euros a mejoras en las vías públicas e infraestructuras; 238.023,77 euros adicionales al futuro Pabellón Deportivo de Pinos de Alhaurín; 360.000 euros a la renovación de las infraestructuras de saneamiento; y 100.000 euros a mejoras en pozos de abastecimiento y riego.

Además, se añaden 24.000 euros para trabajos del Área de Agricultura y Medio Ambiente entre los que se incluyen otro plan de choque contra el mosquito transmisor del virus del Nilo y nuevos bebederos para jabalíes y otros animales silvestres en zonas cercanas a la Sierra, como el que se habilitó en su momento junto a Torresol.

El concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, ha destacado la importancia de esta modificación presupuestaria para “seguir invirtiendo en mejorar la calidad de vida” de los vecinos de Alhaurín de la Torre. De Molina también ha señalado que, dentro de la partida para mejoras en vías públicas, se prevé la instalación de un sistema de anclaje para toldos en la futura avenida de España y la nueva glorieta ya anunciada en el cruce entre la avenida Cristóbal Colón, el camino de la Finca El Alemán y la calle Río Grande.

El alcalde se ha referido por su parte a las inversiones que se van a realizar en el sistema de recogida de residuos y a ha anunciado que se va a apostar por un modelo diferente al de los contenedores soterrados, “más económico, más seguro y con un mantenimiento más sencillo”. A este respecto se destinan 110.000 euros a recogida de residuos y otros 78.000 euros para la instalación, reparación y mantenimiento de contenedores.