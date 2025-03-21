(PSOE) “La lucha por la igualdad no puede ceñirse a dos actos al año”, aseguran los socialistas.

El PP ha rechazado en el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebrado hoy todas las propuestas del PSOE para avanzar en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como para luchar contra la violencia de género desde el ámbito municipal. Entre esas medidas, destacan aumentar las campañas educativas entre los jóvenes, crear programas de empleo y prácticas laborales para personas vulnerables, nombrar hijas predilectas o poner nombres de mujeres relevantes a calles del municipio.

“Exigimos al señor Villanova que invierta más en feminismo, actuando desde el ámbito más cercano a la ciudadanía, desde el ayuntamiento. El feminismo es un poder transformador que requiere que todas las administraciones actúen de forma diligente. La lucha por la igualdad y contra la violencia no puede ceñirse a comidas o a dos actos al año, esta lucha es una política que requiere un trabajo diario y sobre todo presupuestos que posibiliten esa lucha”, ha manifestado la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba.

En la moción presentada en el pleno de hoy, el PSOE ha propuesto que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre forme a agentes municipales en relación a agresiones y situaciones de violencia machista y que promueva programas de empleo y prácticas laborales para formar a personas en riesgo de exclusión social, poniendo el foco en mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de facilitar su inserción laboral.

Asimismo, los socialistas han instado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a introducir la perspectiva de género en los presupuestos municipales y en las contrataciones de mujeres que se lleven a cabo en el consistorio; a aumentar las campañas de sensibilización contra la violencia de género en los centros educativos del municipio así como para la ciudadanía en general y a destinar viviendas de emergencia para víctimas de violencia de género así como más ayudas económicas.

El PSOE también ha planteado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la necesidad de implementar programas de educación en los centros educativos para concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la igualdad y la erradicación de la violencia machista; de nombrar una hija predilecta del municipio y darle el nombre de mujeres malagueñas relevantes a nuevas calles del municipio. El PP ha votado en contra de todas las propuestas.