(PSOE) Cada vez son más los vecinos y vecinas de Alhaurín que se quejan de que las calles no están limpias



El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Fernando Pérez, ha propuesto la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza en las barriadas y urbanizaciones del municipio ante el creciente malestar vecinal por el estado de las calles.

“Cada vez son más los vecinos y vecinas que se quejan de que nuestras calles no están limpias”, ha señalado Pérez, quien ha explicado que el grupo socialista propone al Ayuntamiento una serie de medidas concretas para revertir esta situación.

En primer lugar, el PSOE plantea un plan de choque inmediato de limpieza en todas las barriadas y urbanizaciones, priorizando las zonas más afectadas por la acumulación de residuos y suciedad. En segundo lugar, propone una campaña de concienciación ciudadana para fomentar la colaboración vecinal y el respeto por los espacios públicos. Por último, los socialistas reclaman la aplicación de sanciones a quienes ensucien las calles o incumplan las normas básicas de convivencia y limpieza.

“El mantenimiento de un Alhaurín de la Torre limpio es responsabilidad de todas y todos”, ha afirmado el concejal socialista, quien ha subrayado que “cuidar nuestras calles es cuidar nuestro pueblo”.

Pérez ha concluido que el PSOE seguirá proponiendo medidas “que mejoren el día a día de nuestros vecinos y vecinas y hagan de Alhaurín un municipio más habitable, sostenible y amable”.