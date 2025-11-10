La representación de historias y leyendas misteriosas relacionadas con el pasado de nuestro municipio se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 19:00 horas, con salida desde la parada de taxis de la avenida Vicente Aleixandre

La ruta teatralizada ‘Alhaurinsomnio’, que representa historias y leyendas relacionadas con el Alhaurín de la Torre del siglo XIX, volverá a celebrarse el próximo 29 de noviembre, sábado, por las calles del Barrio Viejo de la localidad, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio del municipio. La salida se ha programado para las siete de la tarde, desde la avenida Vicente Aleixandre, junto a la parada de taxis, para adentrarse en las estrechas calles del Barrio Viejo. En ese entorno se van a recrear pasajes de historias reales y leyendas, particularmente relacionadas con misterios y hechos curiosos acaecidos en el municipio, gracias a la caracterización de los personajes y la ambientación de época en la zona, que juegan un papel fundamental en la trama.

El encuentro es organizado por el Área de Patrimonio Histórico, que dirige José Manuel de Molina, en colaboración con la Asociación Abrazo Amigo. En los años anteriores, esta visita teatralizada ha estado dirigida por el director del Taller Municipal de Teatro, Paco Martín Donaire, y este año cuenta con nueva directora, Helena Soria. El cuadro artístico que interviene en la ruta está compuesto por 19 actores y actrices amateurs que forman parte de la propia asociación y que, en su mayoría, ya han participado anteriormente en estas recreaciones.

Para participar como espectadores del recorrido, que es completamente gratuito, es preciso inscribirse en alhaurinsomnio2024@gmail.com. Se garantiza la accesibilidad y la mejor movilidad durante toda la ruta.

Este año para garantizar una mejor movilidad, todos los asistentes tendrán establecido un punto de encuentro en la calle Málaga antes de que comience la visita teatralizada para formar cuatro grupos distintos. Cada grupo recorrerá las distintas plazas donde estarán el conjunto de actores que interpretarán las historias. Los escenarios elegidos han sido la Plaza del Conde, Cristóbal Benítez, la plaza de la Iglesia y San Francisco.

