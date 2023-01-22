(Imágenes cortesía de Virtudes Salcedo Pérez)

El alcalde y el concejal de Juventud acudieron a la jornada inaugural de la octava edición del evento, que continuará durante todo el fin de semana. El programa abarca más de 80 actividades vinculadas al cómic, videojuegos, cosplay, ludoteca, talleres, realidad virtual, karaoke, softcombat o escape room, entre otras

MÁS INFORMACIÓN:

El Polideportivo El Limón acoge durante este fin de semana la VIII edición del Salón del Manga de Alhaurín de la Torre, donde han acudido numerosos jóvenes no sólo del municipio, sino también de otros puntos de la provincia de Málaga. La gran cita de la cultura pop y amantes de lo friki regresó por todo lo alto y con entrada gratuita.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Juventud, Francisco José Sánchez, y otros miembros de la Corporación Municipal, quisieron acudir a las instalaciones para ver cómo se estaba desarrollando la jornada. Más de 80 actividades forman parte de esta edición del Salón, entre las que destacaban talleres, roboteca, torneos, juegos, concurso de Cosplay, sorteos, K-Pop, conferencias de invitados y famosos, karaoke, ludoteca, realidad virtual, Softcombat y hasta un Escape Room y una Nerf Zone. Además, se instalaron numerosos stands de productos, juegos y artesanía.

El edil de Juventud, Francisco José Sánchez, hizo una valoración muy positiva de la actividad y se mostró muy satisfecho por la gran acogida que había tenido el evento. Además, hizo hincapié en que desde el Ayuntamiento se apuesta por y para los jóvenes. Una vez más, el Salón del Manga fue todo un éxito y el epicentro de la cultura alternativa para cientos de personas.

Más información sobre el programa: https://alhaurindelatorre.es/agenda/viii-salon-del-manga-videojuegos-y-cultura-alternativa/