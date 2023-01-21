Numerosas personas arroparon a San Sebastián en su recorrido por las calles del casco urbano. El alcalde recalca la gran acogida de la nueva talla, que viene a enriquecer el patrimonio local. Las celebraciones de las fiestas continúan el sábado con Callejea y el domingo con el Concurso Gastronómico

Alhaurín de la Torre ha celebrado este viernes, 20 de enero, el día de su patrón, San Sebastián, con la tradicional procesión en su honor, que ha congregado a un buen número de vecinos en las calles del centro urbano. Era el acto central de las fiestas, que comenzaron el jueves con la ofrenda floral y bendición de la nueva talla del santo, y culminarán el domingo con otra cita clásica de estas fechas: el Concurso Gastronómico de la asociación El Blasón del Biberón.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a miembros de la Corporación Municipal y representantes de las distintas cofradías y colectivos, quisieron participar en el desfile. La procesión ha tenido una duración de alrededor dos horas y media y ha sido uno de los años en los que más personas se han volcado en la cita con el patrón.

San Sebastián ha recorrido algunas de las principales calles del centro como calle Málaga, Juan Carlos I, Real o Ermita. Precisamente ha sido la plaza de San Sebastián una de las zonas en las que más gente se ha congregado para admirar el paso del cortejo. El alcalde hizo una valoración muy positiva de los actos que han tenido lugar hasta el momento por las fiestas y recalcó que había tenido una gran acogida la nueva imagen del patrón, tallada en madera por el artista cordobés Manuel Luque Bonillo.

Por último, Villanova hizo hincapié en que este tipo de tradiciones nunca deben perderse porque son la historia y cultura del municipio. También quiso felicitar a la organización, a la Banda Municipal de Música y a la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús, que participaron en la procesión. A su fin, se repartieron chocolates y dulces para todas las personas que asistieron.

Las fiestas de Alhaurín de la Torre continuarán este sábado con Callejea, la gran fiesta de la participación ciudadana, que incluye numerosos conciertos y espectáculos gratuitos, así como talleres y actividades para niños y jóvenes, todo ello en distintas plazas y rincones del Barrio Viejo. El domingo tendrá lugar el Concurso Gastronómico de San Sebastián en el Parque Municipal. Recordamos que pueden consultar toda la programación en la web www.alhaurindelatorre.es (sección Agenda).