La empresa ha elegido el Edificio de Promoción de El Peñón para organizar sus XVI Jornadas Técnicas, dirigidas a profesionales y con más de medio centenar de ‘stands’ de diferentes marcas. Este primer día han asistido también numerosos estudiantes

El Edificio de Promoción de El Peñón, que gestiona el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Comercio, Formación y Empleo, alberga durante este fin de semana las llamadas XVI Jornadas Técnicas de Navarro Hermanos, que organiza la empresa del mismo nombre dirigidas fundamentalmente a profesionales del sector.

Los concejales de Comercio y de Medio Ambiente y Agricultura, María del Mar Martínez y Abel Perea respectivamente, han visitado el evento en este primer día, al cual han acudido numerosas personas, principalmente clientes y dueños de talleres de mecánica y automoción, así como distribuidores, fabricantes y proveedores del sector.

El director comercial de Navarro Hermanos, Sergio Morales, ha cifrado en unas 900 las visitas previstas, que vendrán no sólo de Málaga sino de toda Andalucía, y en medio centenar los ‘stands’ participantes de otras tantas marcas. Es la primera vez que estas jornadas se organizan en Alhaurín de la Torre y tanto Sergio Morales como la edil María del Mar Martínez han deseado que sea “la primera de muchas”.

En este sentido, la concejala de Comercio ha subrayado la importancia de acoger este tipo de encuentros de profesionales de toda la comunidad para dinamizar la actividad económica local y crear sinergias, todo ello de la mano de una empresa “referente”, como es Navarro Hermanos, ha dicho. Para ello, el espacio principal del Edificio de Promoción se ha acondicionado para acoger todos estos expositores del ámbito de los recambios, lubricantes, neumáticas o repintado de vehículos, entre otros.

Navarro Hermanos es una empresa con sede en Málaga y con más de sesenta años de experiencia, especializada sobre todo en motocicletas, bicicletas y recambios de automóviles en general. Su director comercial ha subrayado igualmente la “fuerte vinculación” de la compañía con Alhaurín de la Torre a través de varios asociados. En este primer día han asistido además numerosos estudiantes de ciclos formativas de mecánica o electromecánica gracias a los acuerdos de los organizadores con distintos institutos y centros de formación.