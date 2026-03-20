El Unicaja ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL): el conjunto malagueño se enfrentará al Alba Berlín en una eliminatoria de alto nivel que recuerda a duelos propios de la Euroliga.

La serie, al mejor de tres partidos, arrancará el próximo 1 de abril en el Martín Carpena, donde los de Ibon Navarro buscarán dar el primer paso hacia la Final Four. El segundo encuentro se disputará en Alemania, mientras que un hipotético tercer partido volvería a Málaga.

El enfrentamiento ante el histórico equipo alemán supone un reto exigente para el Unicaja, que continúa firmando una temporada notable en Europa y aspira a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Además, el sorteo ha permitido conocer también el posible camino hacia la Final Four, lo que añade aún más expectación a una eliminatoria que promete espectáculo y máxima igualdad.