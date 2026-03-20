La campaña llevaba por lema ‘Mi papá se lo merece…Porque lo digo yo y punto’ y ha servido para impulsar las compras y el consumo en los establecimientos de Alhaurín de la Torre. El Ayuntamiento se pondrá en contacto con los ganadores para que recojan sus premios

El Área de Comercio ha llevado a cabo este viernes el sorteo de veinte premios dentro de la campaña que ha venido desarrollando con motivo del Día del Padre y que ha tenido por lema ‘Mi papá se lo merece…Porque lo digo yo y punto’. La cita ha tenido lugar en el Ayuntamiento y han asistido el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez.

Tras depositar los tickets de compras en una urna habilitada para ello en el vestíbulo de la Casa Consistorial, se ha procedido a abrir la misma para llevar a cabo el sorteo de estos veinte premios, entre los que hay dos cámaras GoPro, sacacorchos eléctricos, recortadora de barba, tensiómetro, juegos de material para el vino o juegos de delantales con paleta para la cocina.

Posteriormente, se le comunicará a todos los agraciados el hecho y el premio que van a recibir, en importancia en función del orden de salida en el sorteo, que podrán recoger en el Área de Comercio, en el edificio de la Casa Consistorial, hasta el próximo viernes, 27 de marzo en horario de nueve y media de la mañana a dos de la tarde.

La campaña estaba destinada una vez más a dinamizar el consumo en los establecimientos del municipio y fidelizar a los clientes en fechas señaladas del calendario como es esta del 19 de marzo.

La concejala de Comercio ha agradecido a todos los vecinos y vecinas que han participado en la campaña y han contribuido con sus compras a fomentar el interés por los negocios del municipio y favorecer la economía local así como una economía circular generando empleo.

Además, ha anunciado que las tres campañas del área que incluye San Valentín, Día del Padre y Día de la Madre, son acumulativas por lo que las personas que han participado mantienen sus tickets en la urna hasta el próximo sorteo, que será tras el Día de la Madre.