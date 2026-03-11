El congreso internacional se celebrará los días 18 y 19 de marzo y contará con la participación de Monseñor Rino Fisichella

Málaga acogerá los próximos 18 y 19 de marzo de 2026 el Congreso Internacional “La Gran Procesión: El legado del Jubileo de las Cofradías”, una cita académica y cultural que analizará el impacto y la trascendencia de uno de los acontecimientos más relevantes para el mundo cofrade en el marco del Jubileo.

Uno de los momentos más destacados del encuentro será la intervención de Monseñor Rino Fisichella, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización y coordinador del Jubileo Ordinario 2025, quien ofrecerá en Málaga su primera ponencia sobre el Jubileo de las Cofradías y la Gran Procesión. Su participación servirá además para inaugurar oficialmente este congreso internacional.

El evento está dirigido por Paloma Saborido, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y coordinadora nacional de la Gran Procesión, y reunirá a especialistas y expertos que abordarán diferentes aspectos relacionados con este fenómeno religioso y cultural.

El objetivo del congreso es analizar el impacto histórico, social y patrimonial de la Gran Procesión vinculada al Jubileo de las Cofradías, así como su legado para el futuro de la religiosidad popular y el movimiento cofrade.

Durante las dos jornadas se desarrollarán ponencias, mesas redondas y encuentros de carácter académico en los que participarán investigadores, representantes institucionales y expertos en patrimonio religioso, con la intención de reflexionar sobre la dimensión cultural y social de las cofradías y su papel en la sociedad contemporánea.

La cita se presenta como un espacio de diálogo y estudio que permitirá profundizar en el significado de este acontecimiento extraordinario dentro del calendario jubilar y en su repercusión para ciudades con una fuerte tradición cofrade como Málaga.