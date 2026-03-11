Numerosas personas han acudido a esta segunda cita dentro de este programa, basado en el concepto de ‘free tour’ y pensado para difundir la riqueza de la historia y el patrimonio local. El Ayuntamiento estudia nuevas convocatorias ante la elevada demanda

El programa de rutas turísticas a pie por el casco histórico de Alhaurín de la Torre ha vuelto a reunir este miércoles a numerosos vecinos y visitantes interesados en conocer de cerca la historia y los rincones más emblemáticos del municipio. La iniciativa, impulsada por el Área de Turismo del Ayuntamiento y basada en el concepto de ‘free tour’, continúa desarrollándose durante el mes de marzo con una gran acogida por parte del público.

Estas rutas, completamente gratuitas aunque con reserva previa, se celebran una vez por semana y parten desde la plaza de España, desde donde los participantes recorren diferentes puntos del centro urbano como el Barrio Viejo, la iglesia de San Sebastián y otros espacios de interés histórico. El recorrido ha sido guiado por Cecilio García, encargado de conducir el tour y de explicar durante aproximadamente una hora y media los secretos, historias y curiosidades que forman parte del pasado de Alhaurín de la Torre.

A lo largo del itinerario se abordan distintos episodios históricos del municipio, desde su pasado minero y la etapa árabe hasta la conquista cristiana. También se repasan capítulos más recientes de la historia local, como el apresamiento del general Torrijos o el desarrollo industrial que vivió el municipio en el siglo XX con empresas como Punto Industrial o Ros Fotocolor como referentes. Asimismo, se destaca la importancia de las cofradías en la vida social del municipio y se recuerda la fundación en Estados Unidos de la ciudad de Nueva Iberia por un grupo de colonos alhaurinos y malagueños.

Desde el Área de Turismo han valorado muy positivamente la acogida de esta propuesta. La técnica María Cañete ha señalado que el programa “ha sido un éxito”, recordando que ya desde la primera jornada celebrada la semana pasada se percibieron “muy buenas sensaciones”. Además, ha adelantado que el cupo de plazas para todas las rutas programadas durante el mes de marzo ya se encuentra completo.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya trabaja en nuevas oportunidades para continuar desarrollando este tipo de actividades ante la gran demanda registrada. Este tipo de rutas permiten a muchos vecinos descubrir aspectos de la historia local que desconocían y conocer mejor los numerosos secretos históricos que alberga el municipio, convirtiéndose así en una forma cercana y amena de acercarse a las raíces y al pasado de Alhaurín de la Torre.