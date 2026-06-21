Iván Chamizo avanza una importante bajada de temperaturas a partir del miércoles en buena parte del sur peninsular

El verano astronómico ya está aquí y lo hace acompañado por la primera ola de calor del verano climatológico de 2026. Este domingo 21 de junio llega marcado por las altas temperaturas en gran parte de España, con numerosos avisos meteorológicos activos y valores que volverán a rozar o superar los 40 grados en amplias zonas del interior peninsular.

Según explica el colaborador meteorológico Iván Chamizo, prácticamente todas las comunidades autónomas se encuentran este domingo bajo algún tipo de aviso por altas temperaturas.

En Andalucía, el foco principal vuelve a situarse en el valle del Guadalquivir, especialmente en la provincia de Jaén, donde los termómetros podrían alcanzar localmente los 42 grados durante las horas centrales de la jornada.

«Hoy domingo 21 de junio comienza la primera ola de calor del verano climatológico de 2026 y lo hará con casi todas las comunidades en aviso por altas temperaturas. En Andalucía destaca el valle del Guadalquivir y dentro de este la zona de Jaén, donde se pueden alcanzar los 42 grados», señala Iván Chamizo.

Última hora: alivio térmico a partir del miércoles

No obstante, las previsiones meteorológicas comienzan a ofrecer una noticia positiva para quienes están sufriendo este intenso episodio de calor.

Según adelanta Iván Chamizo, los modelos apuntan a un cambio de tendencia a partir de mediados de semana.

«Tendremos descensos importantes de las temperaturas por el oeste y el sur peninsular que comenzarán durante la jornada del miércoles», destaca.

Este cambio podría traer un alivio significativo a buena parte de Andalucía, especialmente a las provincias occidentales y a las zonas más próximas al litoral.

Consejos para afrontar la ola de calor

Ante este episodio de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones:

✅ Beber agua frecuentemente aunque no se tenga sed.

✅ Evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas.

✅ Utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros.

✅ Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

✅ Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

✅ Proteger especialmente a personas mayores, menores, embarazadas y enfermos crónicos.

✅ No dejar nunca personas ni animales dentro de vehículos estacionados.

Un verano que comienza con fuerza

La llegada oficial del verano coincide así con un episodio meteorológico que está dejando algunos de los registros más elevados de este mes de junio en numerosas zonas del país.

Mientras gran parte de Andalucía continúa pendiente de los avisos por altas temperaturas, todas las miradas se centran ahora en la evolución de los modelos meteorológicos para confirmar el esperado descenso térmico que podría comenzar a notarse a partir del próximo miércoles.

Información meteorológica y fotografía: Iván Chamizo.