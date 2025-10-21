El Ayuntamiento y la Fundación Autismo Sur convocan 15 plazas para una actividad extraescolar que se desarrollará durante todo el curso en el IES Huerta Alta los lunes y miércoles por la tarde, al precio de 35 euros por alumno y mes

Senderismo, juegos típicos de patio de colegio y hasta yoga y ‘pickleball’ -un deporte de raqueta que combina elementos de tenis, bádminton y ping-pong-. Estas son solo algunas de las actividades que se llevarán a cabo en la recién creada Escuela Lúdico-Deportiva para niños y jóvenes con neurodiversidad de Alhaurín de la Torre, promovida por la Fundación Autismo Sur y la Concejalía de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad del Ayuntamiento. Se trata de una actividad extraescolar que se desarrollará a lo largo de todo el curso académico 2025/26 en las instalaciones del instituto Huerta Alta, los lunes y miércoles de 16:30 a 19:30 horas.

La convocatoria está abierta a familias con hijos e hijas con discapacidad entre 6 y 21 años, con un cupo máximo de 15 plazas y un precio de 35 euros por alumno/a al mes.

La nueva escuela fue presentada recientemente en rueda de prensa, a la que acudieron el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala del Área, María del Carmen Molina, y el gerente de Autismo Sur, Norberto Nieto.

El proyecto, avalado por la magnífica acogida de los campamentos de verano que esta fundación ha realizado en Alhaurín de la Torre los dos últimos años, se centra en la práctica deportiva como eje terapéutico para estimular las habilidades, propiciar su interacción y comunicación y asumir valores comunitarios asociados al deporte, “además de divertirse mucho”, todo ello, en espacios lúdicos seguros y con personal altamente especializado.

María del Carmen Molina ha valorado el “excelente trabajo y conocimiento” que desarrolla Autismo Sur desde hace dos décadas en toda la provincia y augura “un gran futuro” a esta escuela durante todo el curso académico, teniendo presente que la integración y la inclusión en el ámbito deportivo suponen un reto mayor y una exigencia de cualificación “que esta fundación demuestra tener”.

Norberto Nieto asegura que es “un orgullo enorme” que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre “valore y confíe en nuestra experiencia” con chicos y chicas neurodiversos, “cuando en realidad no suelen existir muchos apoyos o recursos desde sector público en el campo de las actividades extraescolares para la población con discapacidad”. Nieto recalca que los juegos tradicionales de patio y pelota, totalmente adaptados, permitirán que los asistentes logren los objetivos descritos, y confía en que, cuando llegue la temporada de primavera, “se podrán añadir actividades acuáticas controladas”, que es un entorno ideal para este alumnado.

La Fundación Autismo Sur lleva desde el año 2004 trabajando por la integración de personas con Trastorno del Espectro Autista de Málaga y de la provincia. Su objetivo no es otro que el de dar apoyo directo a estas personas y a sus familiares.

Inscripciones en el código QR del cartel que se adjuntó antes, escribiendo a: info@autismosur.es y en el teléfono 641725840.