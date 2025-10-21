La exposición colectiva, una de las citas clásicas del mundo de la cultura en Alhaurín de la Torre, se inaugura este jueves, 23 de octubre, en El Portón y podrá visitarse hasta final de año. Reúne las obras de 13 autores de varias nacionalidades

La Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre será escenario este próximo jueves, 23 de octubre, de la inauguración de la edición número 13 del Salón de Otoño, la clásica exposición colectiva que organiza la Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro y que es ya una cita clásica dentro del mundo de la cultura en el municipio.

La muestra, enmarcada dentro de la programación del Área de Grandes Eventos y Actividades de El Portón que dirige Andrés García, reúne en esta ocasión las obras de un total de 13 artistas, españoles y de otras nacionalidades, miembros y simpatizantes de la asociación local.

El acto de inauguración, para el que se espera la asistencia de los propios autores, representantes de la Corporación, amigos, familiares y vecinos, será a las 18.30 horas. El XIII Salón de Otoño podrá visitarse hasta el 30 de diciembre en la Sala de Exposiciones Bryan Hartley Robinson.

Son alrededor de medio centenar de cuadros elaborados con diferentes técnicas y de varios formatos y temáticas, incluidos paisajes, retratos o bodegones. Los artistas que exponen en esta edición son los siguientes: Claudio Tenaglia; Ellen Cornelia Dijkgreeff; Juan Manuel Vargas; Paloma del Amo; Carlos de Pazos; Casiano Alejandro Monje; Mariví Verdú; Laura Soria Sánchez; Vaiva; Marianne Praet; Francisco García López; Marien Rivas y José Antonio Casado Pozo.