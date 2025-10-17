La periodista Carmela Ríos, experta en desinformación y redes sociales, ofrecerá una masterclass el próximo lunes 20 de octubre a las 09.30h. en el Centro de Participación Activa de Mayores de Rincón de la Victoria, dentro de los actos de clausura de la V edición del proyecto de alfabetización mediática para mayores Prensa sin Edad, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Fundación ”la Caixa”.

Carmela Ríos estará acompañada por Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga; José Santaolalla, diputado de Mayores de la Diputación Provincial de Málaga, y Antonio Caballero, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

Fecha: lunes, 20 de octubre de 2025

Hora: 09.30 horas

Lugar: Centro de Participación Activa de Mayores de Rincón de la Victoria