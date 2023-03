Hace unos días conocí la grata noticia de que quien yo llamo mi sobrina nieta prima, María Isabel R. M., Isa para los amigo, acabó el proyecto en que estaba trabajando desde hace unos años, y no todos los días una alhaurina realiza un juego para Play, vamos, puede que sea la primera y todo.

Ella, una chica de 29 años, siempre ha estado muy unida al mundo del juego, del Anime y muy amante de la cultura oriental nipona, así, estudió entre otros Composición de VFX y 3D, se considera una estudiante friki apasionada y desde pequeña le surge la duda de decidir entre ser policía y lo ya mencionado. Al final se decidió por la carrera de Estudios de Asia Oriental en la UMA y en 4º de carrera, acaba en Corea y especializándose en videojuegos, entretenimiento. Al volver a España y se mete en modelado y animación, un amplio recorrido hasta presentarse en el PS Talent y una vez ahí, hasta, el infinito y más allá (Temporada 2).

han sido varios años, con retrasos por lo ya sabido y mas, una apuesta de futuro, con inversión física, psíquica y material, y llega el Covid, mas atraso, mas trabas técnicas… hasta hoy, cuando ya parecía que no iba a llegar el fin, entre pandemia, falta de medios y demás…

Difícil trabajo, todo el día jugando 🙂

La parte «dura» como nos cuenta Isa es el hecho de tener que pasarse tanto tiempo jugando, la pandemia fue dura para todo jajajaj, pero un cambio total, hace que se especialice en diseño con el fin de buscar el futuro y así, lo que parecía su nuevo estudio, el diseño gráfico, cambia a composición digital e iluminación, máster que le ayuda a participar en un corto de animación del que Norma Comic hace eco, siendo un éxito en el festival de Fancine. Le sale oferta de trabajo en Irlanda en WindMill Lane durante 6 meses, en serie de renombre de HBO y Netflix, y cuando finaliza da el salto a una gran compañía, shfff, secreto por ahora.

Pero no todo es vivir delante de una pantalla. También soy una gran aficionada de la lectura y del teatro, habiendo participado en dos obras en el Taller de Teatro Municipal. La primera vez fue en 2018 en la obra “ Oh Don Juan Eh… Doña Inés” (creo que se llamaba así, no me acuerdo bien jejeje) haciendo el papel de Virtudes, la inocente ayudante enamorada de uno de los actores de la obra. Y en 2019 en la obra “Los habitantes de la casa deshabitada”, haciendo el papel de la chica loca que “ve monstruos”. Si es que Martín atina siempre con los papeles…¿por qué será?

SOBRE DELIRIUM

Pues todo empezó como un Trabajo Final de Máster. Teníamos una versión muy muy muy primitiva de lo que puede ser un juego, pero como el que no arriesga no gana, nos presentamos al programa de PlayStation Talents, en la sección de Games Camp. Este programa ofrece un espacio, material y una campaña de marketing, además de la publicación del juego en la Tienda de PlayStation.

Al final, parece que les entramos por los ojos y nos admitieron en el programa. Muy mal no tenía que estar esa versión cuando decidieron darnos una oportunidad jajajaja. La cuestión es que durante 4 años hemos estado desarrollando este videojuego y, después de muchos cambios, fallos, problemas, sufrimiento, nervios y muchas muchas risas, hemos conseguido sacar el juego.

Delirum es una aventura gráfica de estilo point&click con mecánicas de Scape Room. En cristiano, la jugabilidad del juego te permite poder tocar e interactuar con todos los escenarios del juego pulsando sobre los objetos y la mecánica es la de conseguir escapar de una habitación (en este caso de la casa de los protagonistas) a través de puzzles y acertijos.

Además es una aventura plagada de humor y referencias a la cultura «geek», desde series, películas, videojuegos…

Desde luego que la personalidad de cada uno de los integrantes del juego se puede ver reflejada en el juego. Cada uno de nosotros somos unos “frikis” de algo en concreto y ni siquiera nosotros somos capaces de reconocer todas las referencias que hay en este juego.

Pero, todavía no os he contado de qué va exactamente el juego. Nuestra protagonista es Lola, una adolescente un tanto rebelde. Mientras duerme, su gato Lasaña (si, lo llamamos así porque el pobre gato va con un poco de retraso) se escapa y esto nos sirve de excusa para ver que todo lo que está pasando en la casa no es normal. Junto con su hermanastro Danny, tendrán que encontrar al gato y averiguar qué es lo que está pasando.

Como podréis ver, ya solo con la sinopsis podemos deducir que los desarrolladores no estamos muy bien de la cabeza. Y todo esto se ve reforzado conforme vas avanzando en el juego jajajaja. Escogimos esta temática de humor, porque siempre que nos reunimos hablamos haciendo referencia a algo. Siempre se puede sacar a colación en una conversación una frase en referencia a una serie. Cuántas veces podremos haber dicho “No sé Rick, parece falso” o “Hasta el infinito y más allá”…. Pero también, al escoger una aventura gráfica como modo de juego, nos limitamos a un sector muy concreto de la población, siendo un género no tan popular hoy en día. Pero, era la mejor forma de poder contar la historia de la forma que queríamos. Lo bueno, es que actualizamos las viejas mecánicas adaptándolo a controles más modernos.

Además, contamos con el Premio de Accesibilidad en los Indie Games Málaga del 2021 y otorgado por la Fundación ONCE, gracias a la incorporación de un “Modo daltónico”. Todo surgió porque uno de los compañeros del equipo es daltónico. Al principio nos lo tomamos a cachondeo. Siempre “es gracioso” como un daltonico confunde los colores, hasta que esto te impide hacer tu día a día con normalidad. Resulta que un día probando una parte del juego, esta persona no podía avanzar porque había resolver un puzle de colores, y no podía distinguir cual era cual. Así que pensamos en hacer una versión especial para que el compañero pudiera probar el juego sin complicaciones añadidas. Al comentarle a uno de los compañeros de Sony esta anécdota, nos animaron a desarrollar directamente este modo para que otras personas con esta discapacidad pudieran beneficiarse de ello. Así que no lo dudamos y decidimos desarrollarlo y cuenta con más de 30 modos distintos de adaptación de colores, desde textos a jugabilidad total.

Aunque todavía es pronto, nos encantaría poder sacar un segundo capítulo, muchas ideas se nos quedaron en el tintero por falta de tiempo y de recursos. Hay todavía mucha historia que contar, escenarios que explorar y personajes que conocer.