A lo largo de los años la uralita se ha empleado como material de construcción, ya que era resistente, ligera, fácil de manejar y muy económica, de forma que la podemos ver en todo tipo de estructuras.

Sin embargo, con el tiempo las autoridades se dieron cuenta de que era un peligro, de manera que se prohibió por completo en 2005 y ahora la UE está en plena labor de retirada de amianto, un componente de la uralita que produce cáncer de pulmón.

Hay mucha uralita bajo tierra

El trabajo con la uralita no termina con retirar tejados de amianto, sino que hay que ir mucho más allá, debido a que el material está presente en bastantes construcciones antiguas, sobre todo en bloques de viviendas.

De hecho, en Desatascos Henares se topan con el amianto a menudo, en especial cuando los llaman por algún problema en las cañerías de los edificios de los centros urbanos, que es donde suelen estar las fincas de más antigüedad.

Aquí, al destapar no es extraño encontrar tuberías de uralita, las cuales hay que retirar porque una vez que se han roto no se pueden arreglar, ya que la ley lo prohíbe, por no hablar del peligro que suponen para la salud de las personas que están en el inmueble.

Desatascos Henares puede retirar el amianto de manera segura

Esta empresa se dedica a dar todo tipo de servicios de pocería, pero lo cierto es que también actúan si hay amianto, siempre pensando en la seguridad de sus clientes.

¿Cuándo llamar a esta empresa?

Hay dos situaciones en las que nos podemos poner en contacto con Desatascos Henares. La primera es cuando ya sabemos que tenemos este tipo de tuberías y hemos decidido que ya es momento de retirarlas.

La segunda, y la más común, es cuando avisamos a una empresa con el fin de que elimine un atasco, y tienen que levantar el suelo por cualquier circunstancia. En ese momento nos damos cuenta de que debajo de casa tenemos uralita y además de que no está en las mejores condiciones por el paso de los años.

En ambos escenarios es posible llamar a esta empresa, ya que no cualquiera puede llevar a cabo la retirada del amianto, puesto que se tiene que hacer de manera segura y por una empresa especializada.

De lo contrario, las multas son muy elevadas (nos denunciará el primer vecino que vea cómo se llevan la uralita sin protección) y además estaremos poniendo en riesgo nuestra salud y la de todos los que nos rodean.

Así, contratando a Desatascos Henares no tendremos problema alguno, pues están autorizados a llevar a cabo el procedimiento y a trasladar estos residuos tan peligrosos para las personas.

La UE se ha propuesto retirar toda la uralita en unos años, algo que va a llevar un trabajo enorme, puesto que el material incluso se llegó a utilizar en las cañerías de las viviendas, por lo que en muchas de ellas ni siquiera saben que está ahí hasta que no se rompen y hay que hacer algún arreglo.