La compañía ‘Face to face’ pone en escena estas funciones destinadas al alumnado de los colegios e institutos. Se trata de un proyecto didáctico, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y apuesta por un formato interactivo y musical

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoge en esta semana la representación de obras teatrales en inglés a cargo de la compañía madrileña ‘Face to face’ (‘Cara a cara’ en castellano) destinada al alumnado de los CEIP Maruja Mallo y Torrijos; y de los institutos de secundaria Huerta Alta, Gerald Brenan y Capellanía.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Área de Cultura que dirige Manuel López y se ofrece como una actividad de oferta didáctica para centros educativos. La obra es interactiva ya que los alumnos interactúan con los actores que son nativos y algunos espectadores suben al escenario y actúan con ellos. En estas obras destacan el humor y los números musicales que ayudan a los estudiantes a relajarse y participar con las obras, que son totalmente en inglés, lo que anima a pensar y hablar en ese idioma.

La escenografía es muy simple, lo que favorece que el público se centre en la obra y en conocer el idioma. Las obras que se van a poder disfrutar son ‘Treasure Island’ para alumnos de tercero, cuarto y quinto de Primaria; ‘The Frog Prince’ para primero de Primaria; y ‘Death by Haircut’ para los alumnos de Secundaria.

Desde el Área de Cultura han asegurado que van a favorecer y contribuir a que nuestros jóvenes conozcan otros idiomas y, además, lo hagan a través de la cultura, lo que conlleva una doble vertiente de aprendizaje y de manera de atraer a los más jóvenes al teatro.     

Artículos relacionadosMás del autor

Diputación

Presentación del libro ‘Málaga Metrópolis Global. Hacia una Agenda Estratégica Metropolitana’

El PSOE insta a la Diputación de Málaga a tomar medidas de forma inmediata para resolver el caos en el Patronato de Recaudación
Headline

El PSOE insta a la Diputación de Málaga a tomar medidas de forma inmediata para resolver el caos en el Patronato de Recaudación

Headline

Carolina España: «Pagamos más impuestos y tenemos peores servicios que nunca, como estamos viendo con el AVE a Málaga”

Diputación

La Diputación diseña un plan para mejorar la señalización horizontal y vertical de la red viaria provincial

Agenda Semanal

Málaga acoge la inauguración del congreso internacional sobre la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías

La asociación Abrazo Amigo organiza el III Concurso de Torrijas en Alhaurín de la Torre
Abrazo Amigo

La asociación Abrazo Amigo organiza el III Concurso de Torrijas en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre

La Pollinica refuerza su vínculo con la Policía Nacional de cara al Domingo de Ramos en Alhaurín de la Torre

Headline

El BOJA publica la convocatoria para participar en los Campos de Voluntariado Juvenil del Instituto Andaluz de la Juventud

Headline

Málaga exige explicaciones al Gobierno tras el nuevo retraso del AVE: peligra el impacto económico de la Semana Santa

Agenda Semanal

La Diputación reconocerá a Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, Román y Martos y AMIVEL en el Día de...

Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre aprueba un nuevo hotel de unas 40 habitaciones junto a la carretera A-404

Agenda Semanal

La Coral Santa Cecilia acompañará la liturgia del Jueves Santo en Alhaurín de la Torre