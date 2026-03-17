La compañía ‘Face to face’ pone en escena estas funciones destinadas al alumnado de los colegios e institutos. Se trata de un proyecto didáctico, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y apuesta por un formato interactivo y musical

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoge en esta semana la representación de obras teatrales en inglés a cargo de la compañía madrileña ‘Face to face’ (‘Cara a cara’ en castellano) destinada al alumnado de los CEIP Maruja Mallo y Torrijos; y de los institutos de secundaria Huerta Alta, Gerald Brenan y Capellanía.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Área de Cultura que dirige Manuel López y se ofrece como una actividad de oferta didáctica para centros educativos. La obra es interactiva ya que los alumnos interactúan con los actores que son nativos y algunos espectadores suben al escenario y actúan con ellos. En estas obras destacan el humor y los números musicales que ayudan a los estudiantes a relajarse y participar con las obras, que son totalmente en inglés, lo que anima a pensar y hablar en ese idioma.

La escenografía es muy simple, lo que favorece que el público se centre en la obra y en conocer el idioma. Las obras que se van a poder disfrutar son ‘Treasure Island’ para alumnos de tercero, cuarto y quinto de Primaria; ‘The Frog Prince’ para primero de Primaria; y ‘Death by Haircut’ para los alumnos de Secundaria.

Desde el Área de Cultura han asegurado que van a favorecer y contribuir a que nuestros jóvenes conozcan otros idiomas y, además, lo hagan a través de la cultura, lo que conlleva una doble vertiente de aprendizaje y de manera de atraer a los más jóvenes al teatro.