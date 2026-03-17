La asociación Abrazo Amigo organiza el III Concurso de Torrijas en Alhaurín de la TorreEl certamen, abierto a la participación de toda la ciudadanía, se celebrará este viernes 20 de marzo en el Centro Cívico

La asociación Abrazo Amigo de Alhaurín de la Torre celebrará este viernes, 20 de marzo, la tercera edición de su ya tradicional Concurso de Torrijas, una cita gastronómica que vuelve a reunir a vecinos y aficionados a la repostería en torno a uno de los dulces más típicos de la Cuaresma.

El evento tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en el Centro Cívico, y está abierto a la participación de todas aquellas personas que deseen mostrar sus habilidades en la elaboración de este postre tradicional.

En esta edición, el jurado estará compuesto por la ganadora del pasado año, Isabel Biedma, un representante del restaurante El Limonar y un miembro del Ayuntamiento, quienes serán los encargados de valorar las propuestas presentadas.

El concurso contará con distintos premios, gracias a la colaboración de varios establecimientos del municipio como Majula Modas, Sayama Complementos, Complementos Para Ti, Informática Alhaurín y Motos JJ Romero, que han aportado productos para reconocer a los participantes.

Se otorgarán dos galardones principales: uno al mejor sabor y otro a la torrija más original, repartiéndose las donaciones entre los ganadores de ambas categorías.

Desde la asociación han animado a la ciudadanía a participar en esta actividad, que combina gastronomía, convivencia y tradición en un ambiente cercano y solidario.

@abrazoamigopa

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