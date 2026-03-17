El encuentro reúne a expertos y representantes del ámbito religioso y académico para analizar el legado de este acontecimiento

Málaga acoge la inauguración del Congreso Internacional “La Gran Procesión: El legado del Jubileo de las Cofradías”, una cita que reúne a especialistas, investigadores y representantes del ámbito cofrade para reflexionar sobre el impacto y la trascendencia de este acontecimiento dentro del calendario jubilar.

El congreso se celebra como un espacio de análisis en torno a la Gran Procesión vinculada al Jubileo de las Cofradías, abordando su dimensión histórica, social, cultural y religiosa, así como su proyección de futuro.

El acto inaugural contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito eclesiástico e institucional, situando a Málaga como punto de encuentro para el debate y el estudio de la religiosidad popular y su papel en la sociedad actual.

Durante las distintas sesiones se desarrollarán ponencias, mesas redondas y encuentros académicos, en los que se analizarán cuestiones relacionadas con el patrimonio, la tradición y la evolución del fenómeno cofrade en el contexto contemporáneo.

Este congreso internacional refuerza el papel de Málaga como referente en el ámbito de la cultura cofrade, poniendo en valor la importancia de sus tradiciones y su capacidad para generar interés a nivel nacional e internacional.