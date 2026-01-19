Numerosos ayuntamientos e instituciones públicas de la provincia de Málaga y de Andalucía han decidido suspender actos oficiales y actividades previstas y guardar minutos de silencio como muestra de respeto y solidaridad tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado víctimas mortales y numerosos heridos.

En Alhaurín de la Torre, el Ayuntamiento ha suspendido la ofrenda floral y la procesión en honor a San Sebastián, manteniéndose únicamente la misa prevista para el día 20 de enero, sin carácter institucional. Además, decenas de personas participaron en el minuto de silencio celebrado en la plaza Alcalde Antonio Vega González, en memoria de las víctimas.

El Ayuntamiento de Torrox ha trasladado públicamente su pésame y condolencias a las familias afectadas, expresando su cercanía y respeto, y mostrando su atención a la información oficial sobre la evolución de los acontecimientos.

La Diputación de Málaga ha guardado un minuto de silencio en la sede principal y en todos los centros dependientes de la institución. Miembros de la corporación provincial y personal se han sumado a este gesto colectivo en señal de apoyo a las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por la tragedia.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha convocado un minuto de silencio en Málaga, presidido por la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, a las puertas de la Delegación del Gobierno, en recuerdo de las víctimas del siniestro ferroviario.

Por su parte, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha anunciado la suspensión de todas las actividades y presentaciones previstas en FITUR 2026, como muestra de respeto y solidaridad. Quedan pospuestas, entre otras, la presentación del Mirador Turístico Digital Sierra de las Nieves y del Informe Comparativo de Usos y Gestión Turística en Parques Nacionales, cuya nueva fecha se comunicará más adelante.

Todas las instituciones coinciden en subrayar la importancia del respeto, el silencio y la empatía en estos momentos de profundo dolor, trasladando su apoyo a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a toda la comunidad afectada por esta tragedia.