El informe mensual de la concejalía revela que se recibieron una media de 7,16 avisos diarios a través de Línea Verde, que se consolida como el principal canal de comunicación para la ciudadanía

El Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha gestionado durante el pasado mes de marzo un total de 403 incidencias, de las cuales 341 fueron resueltas de forma prácticamente inmediata, lo que supone un elevado índice de eficacia del 84,61%.

Así lo indica el nuevo informe mensual que elabora la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez, que añade que, del total de actuaciones, 222 incidencias se tramitaron a través de la aplicación Línea Verde, con una media de 7,16 avisos diarios, consolidando esta herramienta como uno de los principales canales de comunicación entre la ciudadanía y el Consistorio (https://www.lineaverdealhaurindelatorre.es/).

Asimismo, 101 incidencias fueron registradas por otras vías, como avisos telefónicos, registro municipal, comunicaciones de particulares, centros sociales, asociaciones vecinales o a través de otras áreas municipales.

En cuanto a la actividad técnica, el servicio de diagnóstico llevó a cabo 26 intervenciones específicas, mientras que en las barriadas del municipio se desarrollaron 10 actuaciones concretas de mejora y mantenimiento.

Por su parte, el departamento de eventos de los Servicios Operativos participó en 44 actuaciones, dando soporte logístico a diferentes actividades organizadas en el municipio.

Estos datos reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con el mantenimiento de los servicios públicos y la atención a las demandas vecinales, así como la eficacia de los canales habilitados para la comunicación directa con la ciudadanía.