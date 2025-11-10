La Finca Paloverde fue escenario del espectáculo, celebrado ayer por la tarde. La concejala de Bienestar Social y el edil del Mayor acudieron al encuentro solidario, que también contaba con stands de venta de productos

La Finca Paloverde albergó en la tarde de ayer domingo el evento musical benéfico que tuvo como gran protagonista al grupo Comando G para recaudar fondos destinados a la labor que realiza la Asociación Abrazo Amigo de Alhaurín de la Torre.

El concierto, que contaba con la colaboración del Área de Asuntos Sociales, tuvo una excelente acogida entre el público alhaurino, que disfrutó con el espectáculo de la banda y también pudo recorrer los stands habilitados en el recinto, con productos destinados a su venta simbólica.

La banda malagueña deleitó a los asistentes con su sólido repertorio de versiones de grandes éxitos del rock en español y pop de los años 80, en un inolvidable domingo de tardeo que hizo las delicias de todos.

La concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, y el concejal del Mayor, Miguel Pacheco, acudieron al encuentro solidario y disfrutaron de una animada tarde de música, además de agradecer la presencia de tantas personas, «por aportar su granito de arena a la excelente labor y acción social de Abrazo Amigo». Esa gratitud también fue expresada por la presidenta de la ONG, Maribel Mena, acompañada por toda su junta directiva y colaboradores.

Abrazo Amigo es una organización sin ánimo de lucro que surgió de la idea de dar cobertura a más de una enfermedad y poder así ofrecer a cada paciente la posibilidad de contar con unos profesionales adaptados a sus necesidades en cada momento de su vida mientras convive con su enfermedad y su posterior recuperación. Entre estas enfermedades constan las crónicas, raras, autoinmunes, accidentes cardiovasculares y patologías derivadas de éstas. Cuentan con una psicóloga y llevan a cabo talleres de bienestar físico y emocional.