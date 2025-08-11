A primera hora de mañana martes, 12 de agosto, se cortará al tráfico rodado en un pequeño tramo de casi 90 metros lineales de la avenida Juan Carlos I, comprendido entre el cruce con la calle José María Pemán y la Fuente de la Caleta, debido a unas importantes obras de mejora de la red de evacuación de aguas pluviales.

Las vallas quedarán instaladas sobre las siete de la mañana y, a continuación, darán comienzo los trabajos preliminares, que se prolongarán un máximo de tres semanas.

La Concejalía de Tráfico, Movilidad Urbana y Policía Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre comunica que los trazados alternativos a este eje Oeste-Este para los conductores serán los siguientes:

-En sentido hacia El Portón, los vehículos deberán girar obligatoriamente a calle Real y girar luego a calle Tejar para buscar la circunvalación del camino de La Huertecilla-La Zorrera (hasta el cruce del bar Tropezón).

-Bajando desde la calle José María Pemán, la opción será tomar la calle Severo Ochoa y elegir itinerario por las vías del barrio de La Alegría hasta alcanzar la ruta deseada, que en muchos casos coincidirá con la indicada circunvalación de La Huertecilla hasta la rotonda del Donante de Órganos, en avenida Isaac Peral.

Se tendrá en cuenta a los residentes y propietarios de parkings privados en ese tramo de la avenida Juan Carlos I para facilitar que puedan mover los vehículos, siempre que sea posible de acuerdo al momento de la obra, pero el tráfico estará totalmente interrumpido.

Rogamos encarecidamente disculpen las molestias y sigan las indicaciones y señalizaciones de la Policía Local. Esta obra resulta imprescindible para mejorar significativamente la capacidad de desagüe de la avenida en caso de lluvias torrenciales y cuenta con financiación específica de los fondos para la reconstrucción de daños en infraestructuras urbanas por la acción de la DANA del pasado otoño.

Seguiremos informando.