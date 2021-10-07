La delegada de la Junta visita la ITV de El Viso y afirma que hay que esperar “poco más de 24 horas” para tener cita en las estaciones de Málaga

Navarro insta al Gobierno de España a “coger el tren de la movilidad sostenible en nuestra provincia, porque coger el Cercanías no puede ser una lotería ”

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado hoy la ITV de El Viso, en Málaga capital, donde ha asegurado que las listas de espera para obtener cita de cara a la inspección de vehículos “se han acabado en esta provincia y en toda Andalucía”.

A principios de año la media de espera para una cita en cualquiera de las estaciones de Andalucía era de 85 días, pero actualmente se ha reducido a 2 días en la comunidad y poco más de un día en el caso de la provincia de Málaga.

“Por primera vez en su historia, la empresa pública Veiasa ofrece a los usuarios cita en 24 horas en tres de cada cuatro estaciones de su red”, ha explicado la delegada, quien destaca que en Málaga es posible obtener cita de un día para otro en todas las ITV, salvo la de El Palo, donde la media de espera se sitúa en 4 días.

Navarro, quien ha visitado la estación de la ITV de El Viso acompañada del gerente de Veiasa, Joaquín Zamora, y del jefe de la instalación, Antonio Perez, ha subrayado el esfuerzo inversor por parte de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de casi 2 millones de euros en la provincia de Málaga, donde se han realizado 249 contrataciones nuevas para atender las necesidades de las estaciones. En Andalucía se han invertido 10 millones de euros y se han cerrado 1.168 contratos en el primer semestre.

La delegada del Gobierno andaluz ha recordado que la intención de este refuerzo era “poner el contador a cero al absorber la bolsa de vehículos acumulados durante el primer estado de alarma y sus respectivas prórrogas”, pero la medida ha reforzado “notablemente” el servicio, “permitiendo, no sólo poner el contador a cero, sino situarnos en cifras de inspección y de días de espera sin precedentes en los más de 30 años de historia de Veiasa”.

Las estaciones de la provincia son Guadalhorce, Málaga–El Palo, Málaga-El Viso, Estepona, Marbella, Mijas, Ronda, Antequera y Algarrobo.

Entre los meses de enero y septiembre de 2021 se han realizado en las estaciones ITV de la provincia de Málaga un total de 758.329 inspecciones frente a las 703.191 de 2019, último ejercicio anterior a la pandemia.

En cuanto al número de primeras inspecciones, éstas se han incrementado un 12,8%, al pasar de 550.646 en el año 2020 a 621.261 entre enero y septiembre de este año.

Navarro ha subrayado la importancia de dar agilidad a este servicio público “para la economía en general en nuestra provincia, ya que repercute directamente en sectores como el transporte de pasajeros o de mercancías”, y ha insistido en la contribución de las inspecciones en la mejora de la movilidad y sostenibilidad, al medir y controlar los gases y ruidos de los vehículos.

“El Cercanías no puede ser una lotería”

La delegada de la Junta ha contrapuesto esta apuesta del Gobierno andaluz por la movilidad pública y sostenible con inversiones en la ITV, el metro o los consorcios de transporte, “a la que no hacen otros organismos del Gobierno de España, como el tajo que le están dando al Cercanías en Málaga”.

Según Navarro, el Gobierno central “está mermando los derechos de más de 30.000 usuarios de provincia y también de los trabajadores de Renfe de las líneas de Cercanías de Málaga, especialmente de la Costa del Sol; un derecho consolidado desde hace más de 40 años y respecto del cual se están dando pasos hacia atrás”, en relación con las cancelaciones de viajes y la falta de personal.

Por tanto, Navarro ha instado al Gobierno de España “a que de una vez coger el tren de la movilidad sostenible en nuestra provincia. No puede ser que coger el Cercanías en esta provincia sea una lotería: unos días puedas, otros no y, dependiendo de la hora, puedas llegar al trabajo o a tu casa a tiempo”.