El consejero Imbroda ha presentado hoy en Málaga ‘Edúcate en el Deporte’, un nuevo programa para evitar el abandono prematuro de la actividad deportiva e incentivar los hábitos de vida saludables El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha presentado hoy en el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) la Liga Edúcate en el Deporte (LED), que tiene como objetivo evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animando a los escolares a que practiquen deporte de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta. Imbroda ha destacado que con la entrada en la adolescencia, a partir de los 13 años, es cuando los indicadores señalan que disminuye la práctica deportiva, “y es lo que nos lleva a dirigir este programa a los alumnos que están en ese momento clave.

Si no abandonan el deporte en la adolescencia, no lo harán jamás y lo incorporarán a sus hábitos cuando sean adultos”, ha manifestado. La Liga LED está dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros docentes de Andalucía (públicos, privados y privados concertados) y los deportistas pueden estar federados. En total, a lo largo de las distintas fases, participarán 640 equipos formados por 7.840 deportistas y entrenadores, y se jugarán cerca de 3.000 partidos.

Todos los centros interesados en participar podrán realizar la preinscripción del 1 al 15 de noviembre, a través de la web de la Consejería de Educación y Deporte. En el caso de que se preinscriban más de 10 equipos por provincia y categoría, se elegirá a los participantes a través de un sorteo que se celebrará el 23 de noviembre en la sede de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla. Edúcate en el Deporte incluye las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto 3×3, balonmano y voleibol. En el caso de fútbol sala, balonmano y voleibol, los equipos estarán compuestos por 12 deportistas y 2 técnicos.

En los tres casos, se permite que un máximo de dos componentes no estén matriculados en el centro educativos. En baloncesto 3×3, cada equipo estará formado por 5 deportistas y 2 técnicos y uno de sus deportistas, como máximo, puede no estar matriculado en el centro educativo. El campeonato se divide en tres fases. La primera de ellas es una liga regular compuesta por 9 jornadas, que comenzará el 19 de enero.

Los partidos se jugarán los miércoles de 16.00 a 20:00 horas. Los mejor clasificados de cada grupo de la fase regular participarán en los cuartos de final, los días 25, 26 y 27 de marzo. Finalmente, 64 equipos llegarán a la Final Four, del 11 al 13 de abril, en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga. Además de la competición, los participantes disfrutarán a lo largo de esos tres días de una auténtica Fiesta del Deporte, con charlas sobre hábitos de vida saludables, batucada, visita de los mentores de Mentor 10, entre otras muchas sorpresas.