Un total de 48 personas permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 12 de ellas en unidades de cuidados intensivos, tras el grave accidente ferroviario registrado anoche en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

En total, 122 personas han sido asistidas como consecuencia del descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes. De ellas, 74 ya han sido dadas de alta, mientras que los pacientes que continúan ingresados se encuentran repartidos en distintos centros hospitalarios de la provincia de Córdoba y Jaén.

Entre los pacientes en UCI se encuentran 11 adultos y un menor, ingresados en los hospitales Reina Sofía, Cruz Roja, San Juan de Dios y Quirón. El resto de personas hospitalizadas, 36 en total, permanecen fuera de cuidados intensivos, incluidos varios menores.

La Junta de Andalucía ha habilitado un punto de información y atención a familiares en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, con la presencia de profesionales sanitarios, efectivos de Cruz Roja, personal de emergencias y psicólogos especializados en atención a víctimas. Asimismo, se han dispuesto autobuses para el traslado de familiares desde Adamuz y líneas telefónicas de información tanto para residentes en Andalucía como para personas de fuera de la comunidad autónoma.

El suceso tuvo lugar en torno a las 19:50 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió las primeras llamadas alertando del descarrilamiento, vuelco y posterior colisión de un convoy ferroviario, activándose de inmediato un amplio dispositivo de emergencia.

Desde las administraciones y organismos implicados se continúa trabajando en la atención a los heridos y familiares, así como en el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.