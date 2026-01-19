La cita tendrá lugar este próximo jueves, 22 de enero, a las 18.30 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, con entrada gratuita hasta completar aforo. Lleva por título ‘Escúchame… que no me entiendes’ y lo imparte la educadora Carolina Montalvo

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogerá el próximo 22 de enero, a las 18:30 horas, el taller ‘Escúchame… que no me entiendes’, una propuesta formativa dirigida a madres, padres y familias que desean mejorar la comunicación con sus hijos e hijas adolescentes.

Impartido por la educadora Carolina Montalvo, el taller ofrece un espacio práctico, cercano y consciente para aprender a comunicarse de manera más eficaz con adolescentes, abordando situaciones habituales como la frustración, los silencios o las discusiones, que a menudo generan la sensación de no estar llegando al otro.

Bajo la premisa de que no se trata de hacerlo perfecto, sino de aprender a escucharnos de verdad, la actividad pretende dotar a las familias de herramientas para dialogar sin gritos, sin culpa y desde la conexión real, favoreciendo relaciones más sanas y respetuosas en el ámbito familiar.

El taller está pensado para familias reales y conversaciones que importan, y parte de una idea clave: hablar con un adolescente a veces se siente como hacerlo en idiomas distintos, pero la falta de entendimiento no implica hacerlo mal, sino no haber aprendido aún cómo comunicarse mejor.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre (C/ Jabalcuza, 9) y contará con entrada libre hasta completar aforo.