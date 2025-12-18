El Rayo Vallecano está pasando por uno de sus mejores años, deportivamente hablando, de su historia. Su gran temporada 24-25 le hizo merecedor de un puesto para jugar la tercera máxima competición continental a nivel europeo, la Conference League, volviendo, 25 años después, a pisar territorio europeo. Y qué mejor manera de celebrar este hito deportivo que con Sportium, que ofrece un generoso bono de 200€ en deportes para disfrutar más de Sportium, especialmente para seguir la vibrante andadura del equipo en la Conference League. Esta competición promete encuentros inolvidables, llenos de emoción y grandes rivales a nivel continental para el conjunto de Vallecas.

Como se ha mencionado, el Rayo ha vuelto a Europa después de terminar en la octava posición en la temporada 2024-2025, con un balance de trece victorias, trece empates, y doce derrotas, con cincuenta y dos puntos, empatado con Osasuna. La ilusión se apoderó de los jugadores de este equipo de barrio obrero que, comandados por Iñigo Pérez, que tenía un difícil papel, pues Iraola dejó el listón muy alto, aprobó, y con nota, su segunda temporada a los mandos del equipo.

El histórico precedente: del FIFA Fair Play a la Conference League

Esta no es la primera vez que el equipo de Vallecas juega en competición europea. Al final de la temporada 1999-00, la UEFA otorgaba el FIFA Fair Play, una invitación para disputar la antigua Copa de la UEFA, al equipo que menos tarjetas recibió durante la temporada. Ese año, el premio fue a parar a los Rayistas. La temporada 2000-01 empezaba, pero las ganas del equipo de visitar grandes estadios europeos era lo que más se destacaba, así como la pasión que siempre muestran sus aficionados. El equipo fue eliminando a grandes equipos durante su primera aventura europea, tales como el Girondins de Burdeos, el Lokomotiv ruso, o el Molde noruego, hasta llegar a la ronda de cuartos de final, en donde fue emparejado con el Deportivo Alavés. Los vitorianos terminaron con las esperanzas del sueño europeo eliminando al Rayo, en una temporada que sería histórica, también, para ese Alavés, que llegó a la final de la competición ante el Liverpool. En la liga, el equipo terminó en la decimocuarta posición, suficiente para salvar la categoría.

25 años después, un Rayo, que venía en una dinámica muy positiva desde que Iraola agarró al equipo y, más tarde, Iñigo Pérez, ha vuelto a Europa. La prácticamente recién creada Conference League es el escenario en donde el Rayo Vallecano está demostrando su poderío. Goleó al Neman en la fase previa y, una vez en la fase regular, no conoció la derrota hasta la jornada cuatro, en donde cayeron ante el Slovan Bratislava. Ahora mismo, se colocan séptimos, con diez puntos. De seguir así, el equipo se clasificaría de manera directa a la ronda de octavos.

El regreso del Rayo Vallecano a competición europea está ilusionando, tanto a jugadores, como a su afición, una de las más entregadas del fútbol español, a soñar con grandes cosas en esta nueva aventura europea.