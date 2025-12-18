Las entradas están disponibles, desde hoy mismo, al precio de 12 euros, a través de la plataforma woutick.es

La Casa de la Juventud será el escenario del tributo musical a Las Guerreras K-Pop, y llevará por título ‘K-Pop Hunters’, un evento que reunirá a los seguidores de este popular género musical el próximo 8 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples.

El espectáculo promete una jornada llena de música, coreografías y energía, rindiendo homenaje al universo K-pop y a sus icónicas ‘Guerreras’, en una propuesta pensada especialmente para el público joven y amante de la cultura pop coreana.

Las entradas ya están disponibles al precio de 12 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma woutick.es.

El evento ha sido presentado oficialmente en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba. La concejala ha destacado la importancia de impulsar actividades culturales y de ocio dirigidas a la juventud, así como de apoyar iniciativas que conectan con los intereses actuales de los jóvenes del municipio.

